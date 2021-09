Unterföhring (ots) - 7. September 2021.Peter Giesel kämpft, damit andere wieder entspannt Urlaub machen können: Schon im Frühsommer zeigte sich der Reporter mit der stärksten "Achtung Abzocke"-Staffel aller Zeiten (bis zu 9,4% MA, Z. 14-49) in absoluter Top-Form. Jetzt unterstützt er in "Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub" geprellte Touristen vor Ort bei ihrem Kampf für Gerechtigkeit. Kabel Eins zeigt zwei neue und zwei Highlight-Folgen ab Donnerstag, 9. September 2021, um 20:15 Uhr.Endlich wieder verreisen können - nach langer, coronabedingter Wartezeit, war die Freude bei vielen Touristen größer denn je. Doch umso größer ist auch der Frust, wenn der heißersehnte Sommerurlaub schließlich zum Horror-Trip wird. Das gebuchte Ferienhaus in Kroatien gehört gar nicht demjenigen, der sich als Vermieter ausgibt? Im verdreckten Hotel in Ägypten herrschen Frust und Eckel statt Entspannung? Peter Giesel reist an den Ort des Geschehens und kämpft für die Rechte der Urlauber, damit diese die schönste Zeit des Jahres schließlich doch noch in vollen Zügen genießen können.Neue Folgen "Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub" bei Kabel Eins - donnerstags, ab dem 9. September 2021, um 20:15 Uhr.Tipps und Tricks bei der Urlaubsbuchung sowie weitere Informationen zum Thema Geld sparen im Urlaub, gibt es für die Zuschauer:innen während der Sendung, wenn Sie den red button Ihrer Fernbedienung drücken.Pressekontakt:Stella LosackerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1168email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissaa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/5013655