Zürich (www.fondscheck.de) - Nach zwei Dritteln des Jahres finden Investoren ein attraktives Bewertungsniveau bei Emerging Markets-Bonds vor, so die Experten von Swisscanto Invest."Nach einer positiven zweiten Hälfte in 2020 erfolgte im Frühjahr bei Schwellenländer-Anleihen eine Korrektur aufgrund der Zinserhöhungsängste, der US-Dollar-Stärke und einer schlechteren Pandemie-Situation im Vergleich zu Industrienationen. Insbesondere die fehlenden Impffortschritte sorgten für Skepsis und beeinflussten den Markt negativ. Seit April verbesserte sich das Umfeld und die Kurse legten zu, sodass die Verluste bis heute fast ausgeglichen wurden. Aktuell beseitigte die US-Notenbank zudem weitere Unsicherheit mit einer Ankündigung, die das Tapering annoncierte und klar kommunizierte, dass Tapering und mögliche Zinserhöhungen zwei Paar Schuhe sind. In diesem Umfeld, zusammen mit Impfortschritten in den Emerging Markets, gehen wir verhalten positiv gestimmt ins Schlussdrittel 2021", so Enzo Puntillo, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities (ISIN LU2108481859/ WKN A2P633, USD). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...