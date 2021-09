Hamburg (ots) - Gruner + Jahr baut seine Marktführerschaft im Living-Bereich weiter aus und stellt das größte digitale Living-Netzwerk Deutschlands noch breiter auf. Rückwirkend zum 1. September 2021 kauft die G+J LIVING Digital GmbH WOHNKLAMOTTE (https://www.wohnklamotte.de/), die Einrichtungsplattform mit Onlinemagazin, Shoppingangeboten, starken Social-Media-Accounts und einer B2B-Sparte, bei der Marken und Händler zu Digitalisierung, E-Commerce und Social-Media beraten und die Living-Branche zusammengebracht wird. Als Teil des shopping24 commerce network, einer Tochtergesellschaft der Otto Group, entwickelte sich WOHNKLAMOTTE in den vergangenen zehn Jahren zu einem reichweitenstarken Angebot mit monatlich mehr als zehn Millionen Kontakten.WOHNKLAMOTTE, aufgebaut durch Josephine Seidel-Leuteritz (Editor in Chief) und Maximilian Pohlmann (Chief Marketing Officer, shopping24), fügt sich sehr gut in das wachsende digitale Living-Angebot von Gruner + Jahr ein. Als Teil des "Home of Living"-Netzwerkes spielt es mit SCHÖNER WOHNEN Digital, COUCH Digital und LIVING AT HOME Digital eine zentrale Rolle im crossmedialen Zusammenspiel mit den starken Printmarken. G+J unterstreicht damit seine Marktführerschaft im Living-Publishing rund um SCHÖNER WOHNEN, HÄUSER, COUCH und GUIDOS DEKO QUEEN und investiert in die Zukunft des Living-Journalismus.Die Leitung des weiteren Markenausbaus von WOHNKLAMOTTE übernimmt Josephine Seidel-Leuteritz, die zusammen mit dem Führungstandem Christina Gath (Editorial Director Living) und Andrea Fischer (Managing Director Living) WOHNKLAMOTTE weiterentwickeln wird.Dennis Kallerhoff, Geschäftsführer shopping24: "Unter der Leitung von Josephine Seidel-Leuteritz und Maximilian Pohlmann ist es dem Team gelungen, WOHNKLAMOTTE mit einer monatlichen Reichweite von über zehn Millionen Kontakten zu einer der reichweitenstärksten Interior-Plattformen Deutschlands aufzubauen. Ich bin sicher, dass WOHNKLAMOTTE durch das wertvolle Umfeld bei Gruner + Jahr weiteres Marktpotenzial entfalten wird. Dem gesamten Team möchte ich meinen ausdrücklichen Dank für die großartige Arbeit aussprechen."Andrea Fischer, Geschäftsführerin G+J Living Digital GmbH: "WOHNKLAMOTTE fügt sich ideal ins G+J Living-Segment ein. Mit WOHNKLAMOTTE werden wir unseren Leserinnen und Lesern ein noch vielfältigeres Angebot bieten. Gleichzeitig wächst unsere Zielgruppe. Wir verfügen nun über eine Fanbase von knapp 2 Millionen Menschen auf unseren Social-Media-Accounts. Wir freuen uns sehr, die Marke mit Josephine Seidel-Leuteritz an der Spitze weiterzuentwickeln und danken den Kolleg:innen des shopping24 commerce networks für das Vertrauen."Bildmaterial gibt es zum Download: HIER (https://guj.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/Eh15oOx-qFlIq8iR0OEXZpUBN4OOg3V0ogruWvIlPo4Xqg?e=vxLaEg)Über WOHNKLAMOTTE.de:WOHNKLAMOTTE (https://www.wohnklamotte.de/) ist eine Interior-Plattform mit Online-Magazin und Shopping-Bereich. Das Magazin bieten Living-Trends, -Tipps und DIY-Anleitungen. Über 300 angegliederte Shops laden die junge, living-affine und konsumfreudige Zielgruppe in zehn Kategorien mit über 5 Mio. Produkten zum Stöbern und Shopping ein. Auf den starken Social-Media-Kanälen präsentiert WOHNKLAMOTTE wertvolle Tipps und Trends. Außerdem berät und fördert WOHNKLAMOTTE Content Creators durch Workshops, Branchen-News, Interviews und Studien mit den Schwerpunkten Digitalisierung, E-Commerce und Social-Media und bringt die Home- und Living-Branche regelmäßig durch Events, wie der WOHNKLAMOTTE Konferenz, mit Vorträgen, Masterclasses, Workshops und Networking-Panels zusammen.Pressekontakt:Andrea KramerPR / Kommunikation G+J LIVINGGruner + Jahr GmbHTelefon: +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.dewww.guj.dewww.wohnklamotte.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6562/5013688