Damit wird TAGnology ein Industriepartner, der die Implementierung der innovativen WattUp Wireless Charging 2.0-Technologie für europäische Kunden weiter vorantreibt.

Energous Corporation (Nasdaq: WATT), der Entwickler von WattUp, einer revolutionären RF-basierenden, drahtlosen Ladetechnik, die das Aufladen elektronischer Geräte über Distanz unterstützt, gab heute eine Partnerschaft mit dem Unternehmen TAGnology RFID GmbH bekannt. TAGnology ist ein führender, europäischer Anbieter von drahtloser Übertragungstechnik, kontaktlosen Identifikationslösungen, und sogenannten RTLS (Real Time Location System) Echtzeitlokalisierungssystemen, welche für ein breites Spektrum von Anwendungen im Bereich von Industrie, Medizin, Automobil bis hin zum Internet der Dinge (IoT) zum Einsatz kommen. Im Rahmen der Vereinbarung wird TAGnology als Industriedesignhaus für Energous Kunden arbeiten und dabei helfen, Lösungen für drahtlose Ladetechnik und Konzeptstudien zu implementieren, und Entwicklungsprojekte umzusetzen. Darüber hinaus bietet TAGnology Schulungen und technischen Unterstützung in der Region und wird über seine E-Commerce Internetplattform und seinen Vertriebskanälen als Anbieter von Energous drahtlosen Energieübertragungslösungen und Entwicklungswerkzeugen in Europa fungieren

"Die Energous WattUp Wireless Charging 2.0-Technologie ist eine innovative und skalierbare Lösung und wir freuen uns, diese bahnbrechende Technologie auf den europäischen Markt zu bringen und damit ein neues Maß an Verbrauchererfahrung und industrieller Leistungsfähigkeit zu bieten", sagte Markus Schriebl, Chief Executive Officer, TAGnology. "Wir glauben, dass die Teilnahme am Energous Ökosystem europäischen Herstellern neue Möglichkeiten zur drahtlosen Energieübertragung bieten wird, die das elektrische Aufladen von Produkten in einer Vielzahl von Anwendungsfällen und Einsatzmöglichkeiten revolutionieren wird."

Die WattUp Technologie von Energous ist in der Lage, mehrere Geräte gleichzeitig aus der Distanz aufzuladen, und ermöglicht eine Vielzahl von drahtlosen Ladeszenarien, vom Nahfeld bis zum Fernfeld, und unterstützt damit eine erstaunliche Bandbreite an Übertragungsmöglichkeiten. WattUp eignet sich für eine große Bandbreite an Geräten, beginnend mit kleinen, batteriebetriebenen Verbraucherprodukten über industrielle IoT-Sensoren bis hin zu größeren Elektronik- und Peripheriegeräten.

"Das technische Wissen und die Beratungsfähigkeiten von TAGnology werden es unseren Kunden ermöglichen, die Einführung unserer drahtlosen Ladetechnologie in ihre Produktdesigns weiter zu beschleunigen", sagte Cesar Johnston, amtierender CEO, Chief Operating Officer und Executive Vice President of Engineering bei Energous. "Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion innovativer, drahtloser Lösungen und einem breiten, etablierten Kundenstamm bringt TAGnology bedeutende Branchenkenntnisse und Expertise in unsere Partnerschaft für diesen neuen, aufstrebenden Markt für Energous Technologien ein.

Energous Corporation (Nasdaq: WATT) ist der weltweit führende Anbieter von Wireless Charging 2.0-Technologie. Die preisgekrönte WattUp-Lösung ist die einzige Technologie, die das Laden von Produkten über kurze und erweiterte Distanzen und mit Unterstützung eines ausgeprägten Ökosystems ermöglicht. Auf dem Fundament einer schnellen, effizienten und hoch skalierbaren RF-basierten Ladetechnologie bietet WattUp Verbesserungen gegenüber spulenbasierten Ladetechnologien in Bezug auf drahtlose Bewegungsfreiheit, dem Leistungsprofil, und den Gesamtkosten für Unterhaltungselektronik, Medizinprodukte, und Produkten im Bereich von Internet der Dinge (IoT), Transport, Militär, Einzelhandel und industrielle Anwendungen. Energous entwickelt chipbasierte, drahtlose Energieübertragungstechnologien inklusive adaptierbaren Referenzsystemen und bietet weltweite, regulatorische Unterstützung, eine zuverlässige Lieferkette, Qualitätssicherung, sowie Vertriebs- und technische Unterstützung für globale Kunden. Das Unternehmen erhielt die weltweit erste FCC Part 18-Zertifizierung für das kabellose Laden aus der Ferne und hat bis heute mehr als 200 US-Patente für seine kabellose WattUp Ladetechnologie erhalten

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung, des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung und der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle andere Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unsere zukünftigen Pläne und Erwartungen beschreiben und basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen von Energous. In diesen Aussagen werden im Allgemeinen Begriffe wie "glauben", "erwarten", "können", "werden", "sollten", "könnten", "anstreben", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "vorhersehen" verwendet, oder ähnliche Begriffe. Beispiele für unsere zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind unter anderem unsere Aussagen über die Zukunft der globalen drahtlosen Ladeindustrie, unsere Technologie, den Erfolg unserer Zusammenarbeit mit unseren Partnern oder Aussagen über behördliche Genehmigungen, die wir möglicherweise für den Betrieb unseres Geschäfts benötigen, sowie Aussagen bezüglich der erwarteten Funktionalität und des Unternehmenswachstums. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von unseren Erwartungen abweichen, gehören: Ungewisser Zeitpunkt der erforderlichen, behördlichen Genehmigungen; Zeitpunkt der Kundenproduktentwicklung und Markterfolg von Kundenprodukten; unsere Abhängigkeit von Vertriebspartnern; und intensiver Branchenwettbewerb. Wir bitten Sie dringend, diese Faktoren und sämtliche andere Risiken und Unsicherheiten zu berücksichtigen, die in unserem neuesten Jahresbericht auf 10-K Formular, wie er bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, allen nachfolgenden Quartalsberichten auf 10-Q Formular, sowie in anderen Dokumenten, die von Energous von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht werden können, um unsere zukunftsgerichteten Aussagen zu bewerten. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen nur die Ansichten von Energous zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung dar und sollten nicht als Darstellung seiner Ansichten zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden. Energous übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

