München (ots) - Mit dem Freistaat Bayern enden in der kommenden Woche auch im letzten Bundesland die Sommerferien. Der ADAC nimmt das zum Anlass, um über den Urlaubssommer 2021 eine erste Bilanz zu ziehen.Wohin und wie sind die Deutschen gereist? Wie hat die Pandemie das Reisen verändert? Vor welchen Herausforderungen stehen Urlauber und Anbieter? Welche Trends lassen sich unabhängig von Corona beobachten? Über diese und viele weiteren Fragen informieren wir Sie in einervirtuellen Pressekonferenzmit ADAC Tourismuspräsident Karlheinz Jungbeckam 14. September 2021 um 11.00 Uhr.Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail unter aktuell@adac.de zur Veranstaltung an. Wir senden Ihnen dann den Zugangslink für Ihre Teilnahme zu.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5013734