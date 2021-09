Die Wiener Börse hat sich am Dienstag zu Mittag gut behauptet gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 12 Uhr mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 3.674,70 Punkten. Der ATX-Prime stieg um ebenfalls 0,15 Prozent auf 1.861,68 Zähler.Auch an anderen Börsen gab es kaum Bewegung. Gestützt wurden die Märkte von guten Exportdaten aus China. Viele Anleger dürften nun die Eröffnung der US-Märkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...