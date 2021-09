Premiere in München und damit auch für den neuen Namen IAA Mobility, der den Weg der Messe, aber auch der gesamten Autoindustrie in die Zukunft weisen soll. Während die Reise- und Touristikbranche und auch die Veranstaltungsbranche selbst noch immer unter der Corona-Pandemie leiden, versucht Deutschlands Vorzeigebranche auf der heute offiziell startenden Messe den Neustart. Messe und Branche vor Neustart Die IAA 2021 in München ist die größte und modernste Mobilitätsveranstaltung der Welt und passt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...