Noch nie gab es in Deutschland so wenige Insolvenzen wie im August 2021! Und das trotz der massiven Verwerfungen infolge der Coronakrise, wie der Insolvenztrend des Leibniz-Instituts der Universität Halle (IWH) meldet. Lag die Zahl der Insolvenzen im Juli 2021 noch bei 639 und damit bereits auf einem Allzeittief, so sank im August diesen Jahres ...

