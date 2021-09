Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Der nordIX Treasury plus R Fonds (ISIN DE000A2QCX86/ WKN A2QCX8), die Privatanlegertranche des nordIX Treasury plus Fonds der nordIX AG, hat von der führenden deutschen Ratingagentur Scope-Analysis eine Bewertung von B ("gut") erhalten, so die nordIX AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...