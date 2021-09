Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag weiter kaum von der Stelle bewegt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.15 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent bei 3,673,20 Punkten. Der ATX-Prime stieg um 0,15 Prozent auf 1.861,70 Zähler.Auch an anderen Börsen gab es kaum Bewegung. Guten Wirtschaftsdaten aus China standen am Dienstag durchwachsen ausgefallene Zahlen aus Deutschland ...

