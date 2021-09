Wien (www.fondscheck.de) - Nach einem Pilotversuch mit Bitcoin-Zertifikaten plant der Frankfurter Asset Manager, derartige Anlagen in weitere Fonds aufzunehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Damit würden Kryptowährungen auch in Deutschland zunehmend den Massenmarkt erreichen."Wir erwägen, Bitcoins in kleinen Mengen von maximal ein bis zwei Prozent einer handvoll weiterer Fonds für private Anleger beizumischen", erkläre Daniel Bathe, Portfoliomanager bei Union Investment, in einem Interview mit "Bloomberg News". Möglich sei das ab dem vierten Quartal, einen festen Termin gebe es aber noch nicht. Anfang dieses Jahres habe Union Investment erstmals Kryptowerte in einen Mischfonds aufgenommen. Es habe sich dabei um Delta-1-Zertifikate im "PrivatFonds Flexibel Pro" gehandelt. Der Fonds dürfe bis zu ein Prozent in Bitcoin investieren. Laut Bathe liege er derzeit knapp darunter. ...

