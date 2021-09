Der Rückversicherer Munich Re will sein Geschäft in der Cyber-Versicherung trotz zunehmender Schäden durch sogenannte Ransomware-Attacken weiter vorantreiben. Indes bereitet der Hurrikan "Ida" den Anlegern große Sorgen. Genaue Zahlen zu den Schäden, die der Wirbelsturm in den USA angerichtet hat, gibt es aber noch nicht.Die Münchner wollen bei der Versicherung gegen Pannen und Angriffe rund um Computersysteme weiterhin profitabel wachsen, teilte die Gesellschaft am Dienstag in München mit. Bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...