Bitcoin sowie weitere führende Kryptowährungen sind am späten Dienstagnachmittag in den freien Fall übergegangen. Zuvor war der Bitcoin in El Salvador als offizielles Zahlungsmittel anerkannt worden. Dann rutschte der Kurs der weltgrößten Kryptowährung auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Das Minus erreichte zwischenzeitlich zweistellige Ausmaße.Am Tag der Einführung des Bitcoin in El Salvodor als offizielles Zahlungsmittel ist die Digitalwährung unter 45 000 US-Dollar gefallen. Im Tief fiel ...

