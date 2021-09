DJ mömax 4 me: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt

Würzburg (pts033/07.09.2021/17:00) - "Um in der heutigen Zeit als Arbeitgeber gerade auch für junge Menschen attraktiv zu sein, reichen gute Perspektiven, Weiterbildung und die bekannte Marke nicht alleine aus. Wir möchten unseren Mitarbeitenden mit mömax4me die Möglichkeit geben, den Fokus auf die Beschäftigten bei mömax hautnah zu erleben und von vielen Vorteilen zu profitieren", so Jirí Sulc, CEO mömax. Zusatzversicherungen, Altersvorsorge, zusätzliche Urlaubstage, Firmenfahrräder, über 3.000 Einkaufsvorteile bei namhaften Partnern aller Branchen oder attraktive Gewinnspiele: mömax4me kommt nicht nur den Mitarbeiter zugute, sondern auch deren Angehörigen.

mömax4me wartet nach Unternehmensangaben mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Mitarbeiter-Benefits auf und bietet je nach Anlass - vom Geburtstag bis hin zu Betriebsjubiläen - bis zu fünf zusätzliche Urlaubstage im Jahr. Auch übernimmt mömax die Kosten wahlweise für eine Krankenzusatzversicherung, Unfallversicherung oder für die zusätzliche Absicherung im Alter.

"Mit diesen reichhaltigen Zusatzleistungen möchten wir dazu beitragen, dass unsere Mitarbeitenden rundum abgesichert sind", so Jirí Sulc. "Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig einen Arbeitgeber an seiner Seite zu wissen, der sich als verlässlicher Partner für alle Beschäftigten versteht. Diesen Kurs haben wir bei mömax auch in der von der Corona Pandemie geprägten Zeit beibehalten und beispielsweise das Kurzarbeitergeld während der Lockdown-Zeiten freiwillig auf 80 % aufgestockt. Dank der engagierten Mitarbeit unserer Beschäftigten sind wir gut durch diese herausfordernde Zeit gekommen." Auch in Zukunft wird mömax in die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten investieren, deshalb wurde ein neues Ausbildungsprogramm für Abiturienten zum Handelsfachwirt ins Leben gerufen.

Parallel zu dem neuen Benefits-Programm startet mömax eine große Personaloffensive und stellt noch 2021 zahlreiche neue Mitarbeiter und 150 neue Azubis ein. Erkundigen Sie sich über Ihre Karrieremöglichkeiten bei mömax auf: https:// karriere.moemax.de

mömax ist eines der schnellst wachsenden Möbelhandelsunternehmen und ist bereits in 9 Ländern mit 94 Trendmöbelhäusern tätig. In den nächsten 18 Monaten werden 12 neue mömax-Trendmöbelhäuser eröffnet werden.

