Wenn an der Wall Street feiertagsbedingt nicht gehandelt wird, ist an den anderen Börsen dieser Welt meistens Langeweile angesagt. Zeit, sich einmal die zehn Aktien näher anzusehen, die ab dem 20. September den DAX auf dann 40 Werte erweitern. Das sind im Einzelnen Airbus, Brenntag, HelloFresh, Porsche, Puma, Qiagen, Sartorius, Siemens Healthineers, Symrise und Zalando. Viele dieser Titel sehen aus technischer Sicht fantastisch aus und sollten dem DAX in den kommenden Jahren durchaus zu mehr Dynamik verhelfen. Jürgen hat sich heute einmal alle Aktien zu einem Quick-Check vorgeknöpft. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.