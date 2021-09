In El Salvador ist der Bitcoin am heutigen Dienstag zum gesetzlichen Zahlungsmittel geworden - nirgendwo sonst kommt der Kryptowährung dieser Status bislang zu. Quelle: Dmitry Demidko, unsplash.com Das Land mit seinen sechs Millionen Einwohnern sendet damit definitiv ein Signal - wer weiß, vielleicht folgen schon bald andere seinem Beispiel. Der Bitcoin hat jedenfalls die 50.000 Dollar-Marke jüngst wieder zurückerobert. Und auf wikifolio.com berücksichtigen Top-Trader zunehmend die Aktien von Unternehmen, die in unterschiedlichen Bereichen der Krypto-Ökonomie tätig sind. Erinnerungen an die Bitcoin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...