Tesla-Chef Elon Musk hat in den vergangenen Monaten am Kryptomarkt teils massive Kursbewegungen forciert. Jetzt spricht sich der Milliardär gegen eine Regulierung des Krypto-Universums durch die US-Regierung aus.? China mit harter Linie gegen Bitcoin & Co. ? Elon Musk rät US-Regulierern, nicht in den Markt einzugreifen? Musk selbst sieht sich nicht als KryptoexperteDie chinesische Regierung fährt beim Thema Kryptowährungen eine harte Linie. Auch wenn Regulierer weltweit den Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...