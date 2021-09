Die Wiener Börse hat am Dienstag behauptet geschlossen. Der heimische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,05 Prozent bei 3.670,93 Punkten. Der ATX-Prime schloss um 0,08 Prozent höher mit 1.860,41 Punkten.Auch an anderen Börsen gab es nur wenig Bewegung. Die am Dienstag gemeldeten Wirtschaftsdaten zeigten insgesamt ein gemischtes Bild und lieferten keine klaren Impulse. Viele ...

