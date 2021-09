Tagesausblick für 08.09.: DAX steckt fest! Chinas Tech-Aktien erholen sich!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Heute bestimmten Minuszeichen bei den europäischen Standardwerten das Bild. Die schwache Eröffnung an der Wall Street nach dem Feiertag drückte ebenso auf die Kauflaune wie der Renditeanstieg an den Rentenmärkten und der Rückgang des ZEW-Konjunkturindex in Deutschland. Vor allem der Chipmangel im Fahrzeugbau und die knappen Ressourcen in der Bauwirtschaft belasteten den Index. Zwar wurde das BIP-Wachstum für die Eurozone im zweiten Quartal auf 2,2 Prozent nach oben revidiert. Positive Impulse ergaben sich daraus jedoch nicht. So sank der DAX um knapp 0,6 Prozent auf 15.845 Punkte.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen mehrheitlich deutlich an. Der Impuls kam primär aus den USA. Im Rahmen des am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktberichts fiel vor allem der kräftige Lohnstieg auf. Dies schürt Inflationsängste. Der Renditeanstieg sorgte für eine Kurseinbruch bei den Edelmetallen. Der Goldpreis sacke unter 1.800 US-Dollar und Silber unter 24,50 US-Dollar. Der Ölpreis steckt weiterhin im Seitwärtstrend.

Unternehmen im Fokus

Auch nach der zweiten Tarifrunde konnte zwischen Airbus und der IG Metall noch keine Einigung erzielt werden. Die Airbus-Aktie gab heute leicht nach. Die EU-Behörde prüft derzeit eine sogenannte Auffrischungsimpfung für Personen über 16 Jahre. Bei Anlegern von BioNTech kam die Nachricht gut an. Die Commerzbank gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 5,50. Dermapharm hat den Gewinn im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt. Die Aktie markierte heute ein neues Allzeithoch. Hugo Boss und Ströer bekamen durch positive Analystenkommentare Unterstützung. Salzgitter profitierte von einer erneuten Erhöhung der Gewinnprognose und unterstützte damit auch die Aktie von ThyssenKrupp.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute erneut der BAT-Index mit den chinesischen Technologie-Unternehmen Baidu, Alibaba und Tencent und der Hydrogen Select Index. Im Wasserstoff-Index quittierten Anleger unter anderem die neuen Aufträge von McPhy Energy und SFC Energy mit deutlichen Kursaufschlägen. Hyundai stellte im Rahmen der IAA Mobility in München Pläne für wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge vor.

Wichtige Termine

USA - FED veröffentlicht Beige Book

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.940/15.980/16.025 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.635/15.710/15.760/15.800/15.870 Punkte

Der DAX bewegte sich heute in der Range des Vortags. Allerdings mit der Tendenz nach Süden. Die Unterstützungszone zwischen 15.710 und 15.800 Punkten ist allerdings noch nicht in Gefahr. Gleichwohl haben die zurückliegenden Handelstage gezeigt, dass die Luft oberhalb von 15.900 Punkten dünn wird. Es fehlen weiterhin Impulse für die Bullen und Bären. Eine nachhaltige Bewegung ist frühestens bei einem Ausbruch unter 15.640 oder über das Allzeithoch zu rechnen.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 06.08.2021- 07.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.09.2014- 07.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

