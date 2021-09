Walt Disney ist mit seiner Streaming-Sparte auf Wachstumskurs. Der US-Konzern gab im Rahmen seiner Q3-Zahlen an, dass man am Ende des Quartals fast 174 Millionen Abonnements für Disney+, ESPN+ und Hulu hatte. Für Letzteren will man nun auch die Preise um einen Dollar erhöhen - das ist ein wahrlich starkes Zeichen.Der Streaming-Dienst Hulu, ein Konkurrenz-Produkt zu Netflix, wird zukünftig sieben Dollar pro Monat kosten, also einen Dollar mehr als bisher. Die werbefreie Version wird nach Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...