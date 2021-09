Gunze Limited (Hauptsitz: Osaka, Japan, Präsident: Toshiyasu Saguchi)[TOKYO:3002] hat auf seiner Website ein Video über seinen Einsatz in der Plastikfolienbranche mit dem Ziel einer müllfreien Welt gepostet. So können wir gemeinsam mit Unternehmen, die unseren Aktivitäten zustimmen, eine Welt ohne Müll realisieren.

Image of Moriyama Factory ZEB Office in Japan (Graphic: Business Wire)

1. Warum wir das Video auf unserer Website posten

Plastikfolien von Gunze finden ständig mehr Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen des täglichen Lebens. Zum Beispiel wird die Schrumpffolie "Fancywrap" für Getränkeflaschen sowie für Verpackungen von Lebensmitteln, Haushalts- und Kosmetikartikeln verwendet, und unsere Antibeschlagfolie eignet sich zum Verpacken von Pilzen, Bohnensprossen und anderen Frischwaren. Insbesondere die für Getränkeflaschen verwendete Schrumpffolie hat auf dem japanischen Markt einen sehr großen Anteil. Gunze möchte nicht nur Folien entwickeln, die praktischen Nutzen für Verpackungen und Umhüllungen haben, sondern die sich auch einfach öffnen und ablösen lassen und dank der hochmodernen Technologien von Gunze zu Nachhaltigkeit für die Umwelt beitragen. Auf diese Weise engagiert sich Gunze für die Produktion von Folienprodukten, die Verbesserungen für die Erde und ihre Bewohner bieten.

Wir bei Gunze haben das Video nicht nur gepostet, um die Idee einer plastikfreien Welt zu verbreiten, sondern auch um Unternehmen zu finden, die uns zustimmen: Hierfür äußern wir eindeutig unseren Grundsatz, eine Welt ohne Plastikmüll zu realisieren, indem wir die Funktionen von Kunststoffen nutzen und diese in einen Kreislauf einbringen.

2. Der Hauptinhalt des Videos

(1) Verpflichtung zur Umwandlung eines Moriyama-Hauptwerks in Shiga, Japan, in ein Werk für den Wertstoffkreislauf

(2) Verpflichtung zur Eröffnung eines ZEB(*)-Büros in Shiga, Japan.

* Abkürzung für Net Zero Energy Building (Nullenergiehaus). Nullenergiehäuser kombinieren Energieeffizienz mit der Gewinnung erneuerbarer Energien, so dass nur so viel Energie verbraucht wird, wie vor Ort im Laufe eines bestimmten Zeitraums aus erneuerbaren Ressourcen produziert werden kann.

(3) Bemühungen zur Einführung von Technologien, die die unterschiedlichen Komponenten von Folien trennen und in neue Ressourcen umwandeln

(4) Bemühungen zur Entwicklung leicht und einfach trennbarer Polyolefin-Schrumpffolien, die leicht recycelt werden können

(5) Bemühungen zur Entwicklung von Nylonfolien, die zur Reduzierung von Lebensmittelverlusten beitragen

* Website des Plastikherstellers, der das Video gepostet hat: https://www.gunze.co.jp/plastic/e/

3. Unsere Erfolge in der nahen Zukunft

Unsere Bemühungen zur Realisierung von Müllfreiheit in der Plastikfolienbranche sollen der Reihe nach auf unserer Website angekündigt werden.

4. Über Gunze

Gunze wurde im Jahr 1896 in Kyoto, Japan, gegründet und führt heute ein vielfältiges Geschäft als einer der führenden Entwickler und Hersteller von Plastikfolien, technischen Kunststoffen, Elektronikkomponenten, Medizintechnik, Bekleidung und in verschiedenen anderen Segmenten. Gunze beschäftigt weltweit mehr als 5.800 Menschen in 10 Ländern.

Der Geschäftsbereich Plastikfolien, der 1962 gegründet wurde, ist in 20 Ländern in großem Maßstab vertreten. Er unterhält drei Fertigungswerke in Japan sowie Tochtergesellschaften in den USA, China und Vietnam. Der Auftrag von Gunze wird sich weiterhin auf die Verbesserung der Lebensqualität durch Bereitstellung innovativer Produkte und Lösungen konzentrieren.

