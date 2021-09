SANTA CLARA (IT-Times) - Der Produzent von Computer-Prozessoren, Intel?, teilte heute mit, in den nächsten Jahren massiv in den europäischen Halbleitermarkt investieren zu wollen. Der US-Halbleiterkonzern Intel Corp. (Nasdaq: INTC) teilte heute auf einer Keynote mit, neben der Expansion in den USA bis...

Den vollständigen Artikel lesen ...