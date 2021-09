Als der Dotcom-Boom zur Jahrtausendwende seinen Lauf nahm, kamen viele unausgereifte und chancenlose Geschäftsmodelle an den Markt. Jede Idee wurde börsenreif gemacht - dann folgte der Techno-Crash und schon waren viele der Unternehmen wieder vom Radar verschwunden. Die COVID-Pandemie hat einen weltweiten Digitalisierungsschub ausgelöst - viele neue Errungenschaften bestimmen nun die Arbeitswelt jedes Einzelnen und verändern im Ganzen die Gesellschaft. Im Vordergrund stehen nun: Distant Working, Internet of Things und Kommunikation. Wir blicken drei Protagonisten in die Karten…

