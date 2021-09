Solana (SOL) hat ein weiteres Allzeithoch und in der Krypto-Community werden bereits Stimmen laut, die diese Saison als "Solana-Sommer" bezeichnen. Der Preis der Kryptowährung liegt aktuell bei 185,82 USD - und dieser Anstieg macht den Coin zur siebtgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Damit gehört SOL zu den besten Altcoin-Performern in diesem Monat und begibt sich auf den Weg, eine neue Preiszone zu entdecken. SOL-Preis klettert nach oben Allein in der letzten Woche hat der SOL-Kurs um 90 Prozent zugelegt. Das Solana-Blockchain-Netzwerk verwendet ein Proof-of-Stake Konsensmodell, das mit Proof-of-History kombiniert wurde. Solana, das von ehemaligen Qualcomm-Mitarbeitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...