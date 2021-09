Seit Monaten pendelt der DAX seitwärts und ändert nichts an seiner Lage. Auf der Unterseite prallt der DAX bei Abwärtskorrekturen stets am 50er-EMA nach oben ab. Auf der Oberseite erreicht der DAX dann in einer Gegenbewegung oft den Widerstandsbereich um 16.000 Punkte und damit den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart der einen weiteren Anstieg bisher verhindert. In den vergangenen Monaten wurde ...

