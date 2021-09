DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Softbank-Kurs steigt weiter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich mit überwiegend moderaten Ausschlägen zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Mittwoch. In Tokio legt der Nikkei-Index nach den teils sehr festen Vortagen weiter zu, aber nur um 0,4 Prozent auf 30.023 Punkte. Treiber ist weiter die Hoffnung auf Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft unter einem im späteren Monatsverlauf noch zu findenden neuen Ministerpräsidenten, nachdem der wenig populäre Yoshihide Suga seinen Abgang nach nur einem Jahr im Amt angekündigt hat.

Unterstützend wirkt, dass der Yen deutlicher nachgibt, was Teilnehmer aber mehr dem Dollar zuschreiben, der wiederum gestützt werde von am Vortag deutlicher gestiegenen Marktzinsen in den USA.

Daneben tut sich am meisten in Hongkong und Seoul, wo es um bis zu 0,8 Prozent nach unten geht. In Schanghai behauptet sich das Marktbarometer auf dem am Vortag erreichten Halbjahreshoch, nachdem stark ausgefallene Handelsdaten für August wieder ein positives Konjunktursignal gesendet hatten.

Für Softbank Group geht es in Tokio nach dem 10-Prozent-Schub vom Vortag um weitere 6 Prozent nach oben. Hier treibt ein Aktientausch inklusive Einstieg bei der Deutschen Telekom weiter den Kurs.

In Hongkong liegen Dongfeng Motor nach zwischenzeitlich etwas deutlicheren Aufschlägen nur noch 0,1 Prozent im Plus. Der Autobauer hat mitgeteilt, sich von rund 1,1 Prozent seiner Beteiligung an Stellantis zu trennen und die Einnahmen von rund 600 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung verwenden zu wollen.

Für Druck auf Aktien aus der Finanztechnologie in Südkorea sorgen Vorwürfe der Regulierer, dass auf einigen Plattformen der Schutz der Privatanleger nicht den Vorgaben entsprechen soll. Kakao und Naver verlieren darauf 9,7 bzw 7,7 Prozent an Wert.

In Sydney kommt die Gewinnprognose von Macquarie (+4,9%) gut an. Laut den Analysten von JP Morgan liegt der Nettogewinnausblick des Finanzkonzerns über den Erwartungen, auch wenn der Gewinn in der ersten Jahreshälfte 2022 etwas niedriger ausfallen soll als im zweiten Halbjahr des Fiskaljahres 2021.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.502,80 -0,4% +13,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.022,75 +0,4% +9,0% 08:00 Kospi (Seoul) 3.160,92 -0,8% +10,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.679,18 +0,1% +5,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.217,38 -0,5% -3,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.086,06 -0,7% +9,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.581,21 -0,1% -2,7% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1842 -0,0% 1,1845 1,1874 -3,0% EUR/JPY 130,61 +0,0% 130,60 130,49 +3,6% EUR/GBP 0,8593 +0,0% 0,8591 0,8583 -3,8% GBP/USD 1,3780 -0,1% 1,3788 1,3834 +0,8% USD/JPY 110,29 +0,0% 110,28 109,91 +6,8% USD/KRW 1.164,61 0,21 1.162,14 1.157,96 +7,3% USD/CNY 6,4632 -0,1% 6,4666 6,4565 -1,0% USD/CNH 6,4588 -0,1% 6,4624 6,4537 -0,7% USD/HKD 7,7748 +0,0% 7,7745 7,7730 +0,3% AUD/USD 0,7390 +0,0% 0,7388 0,7428 -4,1% NZD/USD 0,7106 +0,1% 0,7100 0,7128 -1,1% Bitcoin BTC/USD 46.742,26 +0,5% 46.489,01 52.310,26 +60,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,45 68,35 +0,1% 0,10 +42,6% Brent/ICE 71,67 71,69 -0,0% -0,02 +40,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.797,81 1.794,40 +0,2% +3,41 -5,3% Silber (Spot) 24,32 24,33 -0,0% -0,00 -7,8% Platin (Spot) 1.006,25 1.003,05 +0,3% +3,20 -6,0% Kupfer-Future 4,29 4,28 +0,3% +0,01 +21,7% ===

