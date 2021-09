DGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

wallstreet:online AG: Einladung zum virtuellen Earnings Call für das 1. Halbjahr 2021



08.09.2021 / 07:39

Berlin, 08. September 2021 Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden am 13. September unsere finalen Zahlen für das 1. Halbjahr 2021 veröffentlichen. Wir nehmen dies zum Anlass, Sie hiermit zu einem weiteren Earnings Call der wallstreet:online AG einzuladen, der am selben Tag stattfinden wird. Unser CFO Roland Nicklaus und unsere kaufmännische Leiterin Jeannette Kolbinger werden Ihnen die Ergebnisse des 1. Halbjahres 2021 im Rahmen einer virtuellen Gesprächsrunde präsentieren. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen über die Chatfunktion zu stellen. Sowohl der Earnings Call als auch die interaktive Fragerunde finden in deutscher Sprache statt. Um an der virtuellen Veranstaltung teilzunehmen, bitten wir um eine formlose E-Mail (aus der aber wenigstens Ihr vollständiger Name hervorgeht) an ir@wallstreet-online.de Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns rechtzeitig den Link für die Zoom-Konferenz. Datum: Montag, 13. September 2021

Zeit: 11 Uhr (MEZ) Die vorläufigen Halbjahreszahlen hatten wir bereits am 23. August veröffentlicht. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte finden Sie in unserer Pressemitteilung zu dem Thema: https://www.wallstreet-online.ag/websites/wallstreetonline/German/4100/pressemitteilungen.html Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Über die wallstreet:online-Gruppe: Die wallstreet:online-Gruppe betreibt den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Mit mehr als 187.000 Depots, davon mehr als 142.000 beim Smartbroker (Stand 6/2021) gehört der Berliner Finanzdienstleister bereits zu den bedeutendsten Anbietern auf dem Markt. Insgesamt verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von annähernd 7 Mrd. Euro (Stand 6/2021). Gleichzeitig betreibt die Gesellschaft (ISIN: DE000A2GS609) vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit rund 376 Mio. monatlichen Seitenaufrufen (Durchschnitt 1.HJ 2021) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die größte Finanz-Community. In den Foren der vier Börsenportale sind mehr als 830.000 finanzaffine User registriert. Pressekontakt: Felix Rentzsch

Pressesprecher der wallstreet:online-Gruppe

Mobil: +49176 4165 0721

Mail: f.rentzsch@wallstreet-online.de

URL: https://www.wallstreet-online.ag Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

Telefon: +49 69 905505 56

wallstreet-online@edicto.de

