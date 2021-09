Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wurden 232 Millionen Euro aufgenommen, teilte der Personalvermittler am Mittwochmorgen mit. Ingesamt wurden 5,1 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 49,60 Franken platziert.Die neuen Aktien werden ab dem (heutigen) 9. September an der Schweizer Börse SIX kotiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...