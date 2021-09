In vielen Branchen erklimmen die Aktienkurse neue Höchststände. Relativ günstig zum Zug kommt man hingegen derzeit in der Energiebranche. JPMorgan blickt in einer Branchenstudie daher recht optimistisch auf den Ölsektor. Zu den Favoriten der US-Bank in der Branche zählen auch BP und Shell. Die Aktien haben sich zuletzt eher seitwärts bewegt. Anleger sollten im europäischen Ölsektor optimistisch auf das dritte Quartal blicken, so JP-Morgan-Analyst Christyan Malek. Er hat die Einstufung für Shell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...