Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Deutsche Leitindex hat gestern nicht an den starken Montag anknüpfen können. Der DAX begann den Tag mit leichten Abschlägen und baute das Minus am Nachmittag dann noch aus. Am Ende lag der DAX bei 15.843 Punkten. Das ist ein Minus von knapp 0,6 Prozent bzw. 89 Zählern. Marktidee: Zalando Seit vergangenem Freitag steht fest: Zalando gehört zu den zehn neuen DAX-Mitgliedern. Am 20. September wird die Maßnahme umgesetzt. Der Aktie tat die Meldung gut. Gestern schloss das Papier auf einem Fünf-Wochen-Hoch und übersprang dabei die 50-Tage-Linie. Aus technischer Sicht hat sich damit der Erholungstrend bestätigt. Auf der Oberseite können Anleger jetzt drei neue Kursziele ins Visier nehmen.