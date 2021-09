NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Philips mit "Buy" und einem Kursziel von 55 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Kaufempfehlung basiere auf den attraktiven Fundamentaldaten des Medizintechniksektors in Verbindung mit den hohen Markteintrittsbarrieren, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei vorteilhaft und die Aktie habe ein Aufwärtspotenzial von 38 Prozent./edh/gl



ISIN: NL0000009538

