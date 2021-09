NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prudential auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1523 Pence belassen. In den vergangenen Jahren sei er wegen der US-Tochter Jackson National vorsichtiger an den Versicherer herangegangen als an den Wettbewerber AIA, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun sei Jackson aber abgespalten und andere fundamentale Dinge sollten über die Entwicklung der beiden Aktien entscheiden. Er verwies dabei etwa auf das Wachstum von Prudential in China./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2021 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007099541

