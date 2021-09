08.09.2021 - Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) meldete in den letzten Tagen den Beginn eienr neuen Produktkategorie - Anlagen der 6 MW-Klasse. Wahrscheinlich "der" neue Verkaufsschlager der Zukunft. Bevor jedoch hier die ersten grösseren Aufträge "reingeholt werden können", verkaufen sich auch die anderen insbeosndere 5 MW-Anlagen gut. So kann Nordex in den letzten zwei Monaten Projekte mit zusammen über 123 MW in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen ins Buch nehmen. Auslieferung respektive Fertigstellung bereits in 2022 für diese Projekte. Und das größte dieser ...

