St. Gallen (ots) - Der Schweizerische Kaderverband SKV hat seine exklusive Angebotspalette erweitert und bietet neu eine Cyber-Versicherung für Selbständige und KMU an. SKV Mitglieder profitieren bei der neuen Cyber-Versicherung von Sonderkonditionen und einem umfangreichen Leistungspaket, das die speziellen Bedürfnisse der KMU umfassend deckt.Durch die Digitalisierung unserer modernen Welt ist kein Unternehmen mehr vor einer Cyberattacke geschützt. Bereits ein falscher Klick in einem E-Mail kann das gesamte IT-System eines Unternehmens schädigen oder den Zugriff auf die Systeme sperren. Schätzungen zufolge wurde jedes dritte KMU bereits gehackt. Oft sind die IT-Systeme nicht ausreichend gegen Cyberangriffe geschützt.Mit der Cyber-Versicherung des SKV (in Partnerschaft mit der Basler Versicherung) haben Selbständige und KMU die Möglichkeit, den für Sie passenden Schutz aus drei vorkonfigurierten Paketen, ECO, SMART und TOP auszuwählen und die Versicherung online abzuschliessen.Variante ECO: Für Unternehmen, die trotz Cyberattacke weiterarbeiten und keinen Stillstand erleiden möchten.Variante SMART: Für Unternehmen, die zusätzlich auch den Umsatzausfall des Betriebs versichern möchten.Variante TOP: Für Unternehmen, die zusätzlich zur Schadenbehebung und dem Umsatzausfall die Cyber-Erpressung versichern möchten.Alle Angaben und Informationen zu diesem neuen Angebot können auf der Webseite des SKV aufgerufen werden.www.kaderverband.chPressekontakt:Schweizerischer Kaderverband SKVZentralsekretariatLic. oec. H.J. Gerosa AGFlorastrasse 49000 St. GallenTel.: +41/71/245'84'25E-Mail: info@kaderverband.chInternet: https://www.kaderverband.chOriginal-Content von: Schweizerischer Kaderverband SKV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051648/100877231