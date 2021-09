An der Wall Street hat es am Dienstagabend Gewinnmitnahmen gegeben, einzig die Technologiewerte konnten sich - vor allem dank Apple - im positiven Terrain behaupten. Der Nikkei setzte heute Morgen seinen Aufwärtstrend fort und überwand wieder die wichtige 30.000-Punkte-Marke. Dies liegt unter anderen an Softbank, die 22 Prozent in zwei Tagen zulegt. Weitere wichtige Themen sehen Sie im Video.

