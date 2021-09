Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Blick auf die EZB-Ratssitzung ist der Inflationsausblick von Interesse, so die Analysten der Helaba.Ein Teil des jüngsten Preisdrucks werde vorübergehender Natur sein. Zu nennen seien insbesondere in Deutschland Einmaleffekte aus Steuererhöhungen und die Energiepreise. Während der Coronakrise hätten die Ölnotierungen kurzzeitig bei rund 20 USD/Fass gelegen. Die Erholung der Notierungen habe im Sommer zu Jahreszuwachsraten jenseits von 200% geführt. Das habe die Verbraucherpreise in die Höhe getrieben, sei in dieser Form aber nicht fortzuschreiben. Der Ölpreiseffekt habe bereits nachgelassen und werde weiter abnehmen. Andere Effekte seien hinzugekommen, wie die Lieferengpässe und die Tatsache, dass der kombinierte geld- und fiskalpolitische Impuls inflationssteigernd wirke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...