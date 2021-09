Am 11. Juni lautete der Titel der Börse-Intern "EUR/USD: Konsolidierung bietet sich zum Long-Einstieg an". Dazu hatte sich folgendes charttechnische Szenario geboten. Der Wechselkurs war stark angestiegen, dann jedoch an einem Zwischenhoch der vorangegangenen Abwärtsbewegung abgeprallt (rote horizontale Linie) und in eine Konsolidierung übergegangen (kleiner roter Abwärtstrendkanal). Den starken Anstieg deutete ich als mögliche (Impuls-)Welle 1 (grün), die anschließende Konsolidierung als (Korrektur-)Welle ...

