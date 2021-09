Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel etwas leichter zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.45 Uhr notierte der Euro bei 1,1834 Dollar. Am Dienstagabend war die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1852 Dollar gehandelt worden. "Der Euro steht etwas unter Druck", formulierten die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick."Es scheint zwar opportun, die EZB Ratssitzung abzuwarten, denn die Positionierung ...

