DJ Credit Suisse ernennt neue Vorstände für Compliance und Personal

Von Cecilia Butini

ZÜRICH (Dow Jones)--Credit Suisse hat einen neuen Chief Compliance Officer und eine neue Global Head of Human Resources in den Vorstand berufen.

Rafael Lopez Lorenzo wurde zum Chief Compliance Officer ernannt, er tritt sein Amt am 1. Oktober an, wie die Schweizer Bank mitteilte. Lorenzo folgt auf Thomas Grotzer, Christine Graeff wurde zum Global Head of Human Resources ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Antoinette Poschung an, die Ende Januar 2022 in den Ruhestand tritt, so die Credit Suisse Group AG. Graeff werde ihr Amt spätestens am 1. Februar 2022 antreten.

September 08, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)

