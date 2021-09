Erfurt/Berlin (Deutschland), den 8. September 2021 - AMP Alternative Medical Products Inc. (Frankfurt: C4TA, ISIN: CA0318961038) (CSE: XCX), ein pharmazeutischer Lieferant von kosmetische CBD-Cannabisprodukten für deutsche Apotheken, meldet die Einführung seiner neu entwickelten CBD-Marke CANAVEX, die über die AMP Alternative Medical Products GmbH in deutschen Apotheken ohne ärztliche Verschreibung vertrieben wird.

CBD ist der am häufigsten vorkommende nicht-psychoaktive Bestandteil der Cannabispflanze und bietet nachweislich eine Vielzahl von Vorteilen.

AMP hat CANAVEX für kosmetische Zwecke entwickelt und verkauft es ausschließlich über Apotheker ohne ärztliche Verschreibung. Die Rezeptur von CANAVEX enthält hochwertiges CBD, das aus Deutschland stammt und EU-GMP-konform ist, sowie Bio-Hanfsamenöl und Vitamin E.

Die ersten CANAVEX-Produkte sind Basic CBD 5, das 500 mg oder 5 Prozent CBD enthält, und Basic CBD 10, das 1.000 mg oder 10 Prozent CBD enthält und in einer Größe von 10 ml erhältlich ist.

AMP wird die Marke CANAVEX beim zweiten jährlichen Krebskongress YES!CON am 18. und 19. September 2021 in Berlin offiziell vorstellen. Dort werden Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, und Jens Spahn, der deutsche Bundesminister für Gesundheit, sowie 120 weitere Redner Gedanken, Informationen, Ideen, Mitwirkungsmöglichkeiten und Lebensgewohnheiten rund um das Thema Krebs austauschen.

Die YES!CON wird von YesWeCan! cer organisiert, der größten digitalen Krebspatientenplattform zur Patientenunterstützung Deutschlands und dem Entwickler der YES!APP, die Krebspatienten beim Informationsaustausch unterstützt.

Über CANAVEX

Die Rezeptur von CANAVEX enthält hochwertiges CBD, das aus Deutschland bezogen wird, entspricht der Guten Herstellungspraxis der Europäischen Union (EU-GMP) und wurde auf Pestizide, Mikrobiologie sowie die Wirksamkeit von Cannabinoiden getestet. Die CANAVEX-CBD-Produkte enthalten Bio-Hanfsamenöl sowie Vitamin E und sind vegan, THC-frei und gentechnikfrei. CANAVEX wird exklusiv von AMP Alternative Medical Products vertrieben und ist nur in deutschen Apotheken erhältlich.

Über AMP

AMP Alternative Medical Products (ehemals AMP German Cannabis Group) ist Lieferant von medizinischem Cannabis und CBD Cannabisprodukten an deutsche Apotheken durch ihre Tochtergesellschaft AMP Alternative Medical Products GmbH mit Büros in Erfurt und Berlin, Deutschland. AMP arbeitet in Übereinstimmung mit dem deutschen Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und den regulatorischen Anforderungen des Freistaat Thüringen, wodurch sichergestellt wird, dass die von AMP aus der ganzen Welt importierten und in Deutschland verkauften Produkte dem Standard der Europäischen Union - Gute Herstellungspraxis (EU-GMP) - entsprechen

Die AMP-Diskussionsrunden besprechen Themen zu medizinischem Cannabis in Deutschland und sind als Podcast sowie Video erhältlich. In Episode Nr. 2, "Politik und medizinisches Cannabis in Deutschland" gibt Dr. Wieland Schinnenburg, MdB (FDP), einen aktuellen Überblick zu den politischen Themen und Herausforderungen der medizinischen Cannabisindustrie in Deutschland. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.amp-eu.de/roundtable.

Wenn Sie mehr über die europäische Cannabisbranche erfahren wollen, steht Ihnen hier ein von AMP gesponserter Bericht von Prohibition Partners als Download zur Verfügung: https://prohibitionpartners.com/reports/the-european-cannabis-report-6th-edition/

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.amp-eu.com.

Ansprechpartner bei AMP:

Kontaktperson für Anleger:

Alex Blodgett, CEO & Director

investor@amp-eu.com

+1 236-833-1602

Medienkontakt:

Valeria Bravo, Corporate & Media Communications

mailto:vbb@amp-eu.de

+1 604-689-7533

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens basieren. Dazu zählen auch die Geschäftsplane und Meilensteine sowie deren zeitliche Abwicklung. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

QUELLE: AMP Alternative Medical Products Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61321Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61321&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0318961038Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA0318961038