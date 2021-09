Erst jüngst hat GR Silver Mining die erste Ressource für das Plomosas-Silberprojekt veröffentlicht. Nun startet das nächste Bohrprogramm auf dem benachbarten San Marcial-Projekt.

GR Silver Mining: Nach Plomosas wird nun auch auf San Marcial gebohrt

Drei Silber- und Goldprojekte entwickelt GR Silver Mining (0,36 CAD | 0,24 Euro; CA36258E1025) in der mexikanischen Provinz Sinaloa. Vor zwei Wochen legte das Unternehmen die erste Ressourcenschätzung für das Plomosas-Projekt in Mexiko vor. Plomosas gilt als Flaggschiffprojekt des Unternehmens, handelt es sich doch um eine historische Mine mit einer grundsätzlich guten Infrastruktur. Plomosas kommt nach dieser Studie auf 10,3 Mio. Unzen Silberäquivalent in der höheren Kategorie "indicated" (angedeutete Ressource) sowie 21 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie "inferred" (vermutete Ressource). Ausführliche Informationen zur Resource finden Sie an dieser ...

