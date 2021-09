FinTechs und PropTechs stehen bei Kapitalgebern hoch im Kurs. Das zeigt auch die neueste Finanzierungsrunde von EstateGuru. Der Marktplatz für kurzfristige, immobilienbesicherte Kredite sammelte dabei 5,8 Mio. Euro ein. EstateGuru hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 5,8 Mio. Euro an Venture Capital eingesammelt. Hauptinvestor in der Runde ist das britische Venture-Capital-Unternehmen TMT Investments. Zu den weiteren Kapitalgebern gehören unter anderem die Schweizer Unternehmen Verve Ventures ...

