Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Apple. Am 14. September ist es soweit. Dann will der Konzern neue Produkte vorstellen. Die Aktie ist schon einmal in Vorleistung gegangen und hat gestern ein Rekordhoch markiert. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.