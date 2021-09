Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) konnte am Montag über das letzte Hoch vom 12.08.21 bei 5,54 Euro klettern und somit aus Sicht der Markttechnik ein neues Kaufsignal generieren. Dies setzte sich auch im gestrigen Handel durch, die Aktie zog kräftig weiter an und notierte zum Börsenschluß bei 5,74 Euro. Am heutigen Mittwoch kommt der Kurs kurz nach der Eröffnung etwas zurück und steht aktuell bei 5,69 Euro. Den StopLoss für potentielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...