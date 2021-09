Die Nel-Aktionäre hoffen weiter auf eine Besserung im Chartbild. Jede noch so kleine Gegenbewegung wird daher häufig als Anfang einer Stabilisierung gewertet. Sie klammern sich an den berühmten Strohhalm, doch diese Hoffnung erfüllt sich nicht. Auch die aktuelle Gegenbewegung nähert sich ihrem Ende zu. Schon in Kürze startet die nächste Verkaufswelle und dann sollte es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...