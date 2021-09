Schlüchtern (ots) - Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas (www.bien-zenker.de), ist mit dem Titel "Fairster Fertighausanbieter" Deutschlands beim großen FOCUS-MONEY Fertighausanbieter-Test ausgezeichnet worden (Heft 37/2021). Mit Bestnoten in allen Einzelkategorien beweist Bien-Zenker damit erneut, dass Bauherren sich auf das fairste Preis-Leistungs-Verhältnis, fairste Kundenberatung, fairste Produktleistung, fairste Kundenkommunikation und fairsten Kundenservice sowie auf höchste Nachhaltigkeit und Verantwortung verlassen können. "Wir haben 2020 ganz viel umgekrempelt, um auch unter den neuen, ungewöhnlichen Umständen unseren Bauherren und Interessenten den gewohnten Service und dieselbe Zuverlässigkeit in allen Bereichen bieten zu können, die sie seit jeher von Bien-Zenker gewohnt sind", sagt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Diese Auszeichnung zeigt, dass wir damit erfolgreich waren und immer für unsere Baufamilien da sind, egal was kommt."Die für die Studie im Auftrag von FOCUS-MONEY befragten Bauherren beurteilten Bien-Zenker in allen Wertungskategorien mit Bestnoten: Das Gesamturteil "sehr gut" festigt die Top-Ergebnisse der vergangenen Jahre. Immerhin trägt das hessische Hausbauunternehmen diesen Titel bereits das siebte Jahr in Folge. Folgerichtig führt die Studie Bien-Zenker auch in der 5-Jahres-Wertung als "Fairsten Fertighausanbieter"."Die Leidenschaft für individuelle Häuser ist es, die uns mit unseren Baufamilien verbindet. Wir begegnen allen, die mit uns ihren Traum vom eigenen Haus wahr machen möchten, auf Augenhöhe. Respekt und Fairness sind Teil unserer Unternehmens-DNA. Deshalb freuen wir uns, dass unsere Baufamilien das auch so empfinden", führt Born weiter aus. "Die Bestnoten sind der Beweis dafür, dass sich Bauherren bei uns gut aufgehoben fühlen und wir sie mit unseren Leistungen und Services begeistern können. Das ist für uns das größte Lob."Für den Fertighaushersteller-Test "Faires Traumhaus aus der Fabrik" befragten die Marktforscher von ServiceValue im Auftrag von FOCUS-MONEY zwischen Juni und August 2021 in einer repräsentativen Online-Studie über 1.700 Bauherren, die in den vorangegangenen 36 Monaten persönliche Erfahrungen mit einem von 30 Anbietern gemacht haben. Dabei wurden 34 Leistungs- und Servicemerkmale abgefragt, die in sechs Fairnesskategorien eingeteilt wurden. Dies erlaube eine aussagefähige Messung des subjektiven Fairness-Begriffs, so die Studienautoren.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighaus-Anbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.www.bien-zenker.de/go/appwww.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/5014460