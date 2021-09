Evonik errichtet am Standort Schörfling am Attersee, Österreich, eine neue Hohlfaserspinnanlage zur Produktion von Membranen für die Gasseparation. Der Konzern investiert laut eigenen Angaben einen niedrigen zweistellen Millionen-Betrag in die neue Anlage. Mit dem Bau reagiert man auf die starke Nachfrage nach Sepuran-Membranen in Biogas-, Stickstoff-, Wasserstoff- und Erdgasanwendungen. Der Betrieb soll planmäßig im ersten Quartal 2023 starten. In Schörfling entstehen dann auch gut 30 neue Arbeitsplätze. ...

