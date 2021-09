Dazu kommt noch eine variable Komponente, die aber im Geschäftsbericht 2020 nicht aufscheint. Für 2019 betrug diese 148.619 Euro - für neun Monate, denn seinen Dienst trat Schmid Ende März 2019 an. Anfang Juni 2021 schied Schmid dann nach heftigen Turbulenzen aus der ÖBAG aus. An den Aufsichtsrat der Staatsholding, die die Staatsanteile an OMV, Telekom Austria und Post verwaltet, wurden im Vorjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...