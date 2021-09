Sea Limited (WKN: A2H5LX) ist dir ein Begriff? Falls ja, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du mit diesem Namen einen E-Commerce-Akteur und Videospielehersteller in Südostasien verbindest. Wobei insbesondere der E-Commerce mit der Plattform Shopee in dieser Region fest verankert ist. Allerdings ist der E-Commerce-Arm von Sea Limited ebenfalls dabei, zu expandieren. Insbesondere in Lateinamerika versucht das Management jetzt Fuß zu fassen. Ein Markt, der natürlich nicht konkurrenzlos ist. In Brasilien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...