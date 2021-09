Pressemitteilung der Euroboden GmbH:

Euroboden meldet überzeugende Verkaufszahlen für das laufende Geschäftsjahr

- 76,5 Mio. € Verkaufsvolumen im Geschäftsjahr 2020/2021- In drei Münchnern Bauprojekten nahezu alle Wohneinheiten verkauft- Schaffung von neuen Baurechten in München

Die Euroboden kann trotz des Covid19 bedingten sechsmonatigen Lockdowns im laufenden Geschäftsjahr 2020/2021, das am 30. September 2021 endet, überzeugende Verkaufszahlen vermelden. Insgesamt konnten Einheiten für 76,5 Mio. Euro verkauft werden. Euroboden hat sich für zwei Projekte in München die Baurechte gesichert und konnte somit weitere Werte schaffen. Acht Projekte befinden sich aktuell in der Vermarktungs- und Verkaufsphase. Zwei weitere Projekte werden zudem in den nächsten Monaten Vertriebsstart haben.

Zu fast 90 Prozent ist der erst seit Oktober letzten Jahres in der Vermarktungsphase befindliche Derzbachhof verkauft. Mittlerweile haben 15 der 17 Wohneinheiten neue Eigentümer gefunden. Das ...

